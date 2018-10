Eigentlich zeigt sich die Twitch-Streamerin pokimane nie ohne Makeup und ist für ihre Streams immer zurechtgemacht. Am 22. Oktober entschied sie sich aber dazu, sich ungeschmickt vor die Kamera zu setzen und ihren Zuschauern zu zeigen, wie viel Arbeit darin steckt, sich für die Streams zu stylen. Damit brachtet sie eine Diskussion über Frauen, Makeup und unrealistische Erwartungen ins Rollen.

Länger als zwei Stunden brauchte pokimane um zu zeigen, welche Makeup-Routine sie vor jedem Stream erledigen muss. Schon zu beginn des Streams rechnete sie damit, dass es einige negative Kommentare zu ihrem Aussehen ohne Makeup geben wird, und damit sollte sie leider Recht behalten.

Zwar gab es auch eine Menge positiver Kommentare, aber auch Aussagen, dass sie alt oder krank aussehe und natürlich auch Beleidigungen und persönliche Angriffe. Viele Zuschauer sagten der Streamerin zwar, sie solle nicht auf die negativen Kommentare hören, jedoch hinterließ das Makeup-Tutorial einen faden Beigeschmack.

Daraufhin meldeten sich aber andere Streamerinnen zu Wort, die sich auf pokimanes Seite stellten. Auf Twitter begann eine Aktion, bei der die Streamerinnen Bilder von sich ohne Makup posteten, um zu zeigen, was natürliche Schönheit ist und wie unrealistisch die Vorstellungen mancher Zuschauer sein.

For @pokimanelol and every girl in the world: Rock the bare look, or a face full of makeup. Rock your hair all messy, or completely done up. You’re beautiful no matter what you decide to do.



If you judge someone for “too much makeup” or lack thereof, you can frick off dudes. pic.twitter.com/BVKXDO2Uon — 🎃 Miisty 🎃 (@Miistymiisty) 23. Oktober 2018

An pokamine und jedes Mädchen auf der Welt: Rockt den ungeschminkten oder geschminkten Look! Rockt euer Haar, ob es unordentlich, oder toll frisiert ist. Ihr seid wunderschön, egal was ihr euch entscheidet zu tun. Wenn ihr über jemanden urteilen müsst, weil er zu viel oder zu wenig Makeup trägt, macht euch vom Acker!

Y'all who are hating on @pokimanelol's face without makeup are just little boys hiding behind anime photos who have to put others down because you're insecure about yourselves. For a decade, I hated my bare face because of people like you. Grow up and treat ppl with more kindness pic.twitter.com/nqalXW7Zl1 — Tiger Lily 🔜 BlizzCon (@Tiger_LiIy) 23. Oktober 2018

Ihr, die ihr über pokamine ohne Makeup lästert, seid eine Bande kleiner Strolche, die sich hinter Anime-Profilbildern verstecken und lästert nur, weil ihr selbst unsicher seid. Wegen Leuten wie euch habe ich mein natürliches Gesicht über Jahre gehasst. Werdet erwachsen und seid netter zueinander.

This is gonna sound crazy but...did you KNOW that girls aren’t born with black lines on their eyes, their skin isn’t flawless, and get this, their hair isn’t perfect when they wake up either???? WOW THIS IS SUCH CRAZY NEW INFO FASCINATING DISCOVERY pic.twitter.com/tR5qRCQGEZ — girlwithyellowspook🕸 🔜Twitchcon (@yellowspoongirl) 23. Oktober 2018

Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber wusstet ihr schon, dass Frauen nicht mit schwarzen Linien um die Augen und perfekter Haut geboren werden? Und stellt euch mal vor, ihre Haare sind nach dem Aufwachen auch nicht perfekt! WOW WAS FÜR EINE VERRÜCKTE NEUE INFO - FASZINIERENDE ENTDECKUNG.

Zum Abschluss meldete sich auch pokimane noch einmal zu Wort.

To conclude yesterday’s drama, here are some no make-up selfies but from regular/cute angles and with natural lighting 😌🌸



no one looks good 24/7, and a lot of different things can affect someone’s appearance! We’re all only human, so let’s be kind to one another ❤️ pic.twitter.com/uPhU0hHZbv — pokimane (@pokimanelol) 24. Oktober 2018

Um das Drama von gestern abzuschließen, hier sind ein paar Selfies ohne Makeup, aber aus den bekannten, süßen Perspektiven und mit natürlichem Licht. Niemand sieht 24/7 gut aus und eine Menge unterschiedlicher Dinge können euer Aussehen beeinflussen! Wir sind alle nur Menschen, deshalb lasst uns nett zueinander sein

Hoffen wir das die Aktion etwas Gutes bewirkt und sich manche Leute bewusst werden, das hinter aufwändigem Makeup immer noch Menschen stecken, die genau so wenig perfekt sind wie jeder einzelne von uns. Hättet ihr gedacht, dass pokimane so viel Arbeit in die Stream-Vorbereitung steckt? Schreibt es uns in die Kommentare!