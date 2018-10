Offenbar war Treyarch nach dem Release von Call of Duty – Black Ops 4 dazu gezwungen, die Online-Performance des Spiels deutlich herunterzuschrauben. Nachdem sich Spieler beklagt hatten, reagiert der Entwickler.

Der Reddit-User soja92 hat das Problem mit der Performance bei Call of Duty - Black Ops 4 zusammengefasst. So habe es zur Beta eine Tickrate von 60 Hertz gegeben, während sie kurz nach Release auf 20 gefallen sei.

Die Tickrate gibt an, wie oft ein Server Spielerpositionen an andere Spieler übermittelt. Das bedeutet, "Black Ops 4"-Server übermittelten Informationen etwa 20 mal in der Sekunde, was bei angenommenen 60 Frames in der Sekunde beispielsweise zu einem Update führt, das alle 3 Frames stattfindet, wie Gamerant anmerkt.

User haben sich vor allem durch den starken Abfall zwischen Beta-Version und Release-Version geärgert. In einem Update vom 21. Oktober äußerte sich Treyarch bereits dazu. Anscheinend war es der Ansturm an Spielern zum Release, der das Team zur Senkung der Tickrate gezwungen hatte:

Wir arbeiten permanent daran, das Spiel zu optimieren […]. Bei einem Launch, bei dem so unglaublich viele Spieler unsere vielen globalen Server gleichzeitig treffen, müssen wir unsere Infrastruktur konfigurieren, um Stabilität zu gewährleisten. Das ist unsere größte Priorität.

Mittlerweile ist die Tickrate bei 30 Hertz angekommen. Wie Treyarch verspricht, werde man über die kommenden Wochen daran arbeiten, die Performance weiter zu optimieren.

