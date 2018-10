Bald erscheint Jump Force und Son-Goku, Naruto und co. steigen zusammen in die Arena, um ordentlich die Fäuste fliegen zu lassen. Nun wurde ein neuer Trailer des Spiels veröffentlicht - und auch das Releasedatum des Spiels.

Hier ist der neue Trailer des Spiels:

Der Trailer enthüllt eine neue Arena - die Paris-Stage. Durch mysteriöse Elemente aus dem Universum von Saint Seiya wie dem Uhrturm und die Zwölf Tempel verwandelt sich die "Stadt der Liebe" in ein gefährliches Territorium, indem es die Animehelden ordentlich krachen lassen.

Zudem erwarten euch die beiden neu angekündigten Charaktere: Mit Ryo (City Hunter) erwartet euch ein agiler Revolverheld, ausgestattet mit einem Colt und schnellen Reflexen, der zielsicher mit seiner Waffe umzugehen weiß. Kenshiro (Fist of the North Star) wartet dagegen ist ein Meister in der Kampfkunst des Hokuto Shinken. Jump Force soll am 15. Februar 2019 für PC, PS4, Xbox One und erscheinen.

Was haltet ihr eigentlich von dem Spiel? Werdet ihr ab Februar mit euren Lieblingsanimehelden in die Arena steigen oder könnt ihr mit dem Spiel überhaupt nichts anfangen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!