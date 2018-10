Steam bietet euch derzeit Metro 2033 kostenlos an. Allerdings nur für kurze Zeit, also solltet ihr schnell sein.

Das ist der Trailer zu Metro 2033:

Wenn ihr Metro 2033 bis heute 19 Uhr zu eurer Steam-Bibliothek hinzufügt, könnt ihr es dauerhaft kostenlos spielen. Ihr müsst das Spiel dafür nicht komplett heruntergeladen haben.

Metro 2033 ist der erste Teil der Reihe, welche auf den gleichnamigen Büchern von Dmitri Gluchowski basiert. In einem heruntergekommenen Metrosystem müsst ihr um euer Überleben kämpfen, nachdem die Erde im Jahr 2013 von der Apokalypse heimgesucht wurde.

Werdet ihr an euch Metro 2033 holen oder seid ihr sogar schon im Besitz dieses Spiels? Wir sind gespannt, ob ihr von diesem Angebot am heutigen Release von Red Dead Redemption 2 Nutzen machen werdet. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!