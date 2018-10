Der Entwickler Bloober Team hat einen Nachfolger zum Horror-Spiel Layers of Fear angekündigt. Ein offizieller Trailer auf dem YouTube-Kanal von Gun-Media gibt Auskunft.

Hier ist das Akündigungsvideo zu Layers of Fear 2:

Wie der Trailer vermuten lässt, werdet ihr euch in Layers of Fear 2 auf einem heruntergekommenen Schiff wiederfinden. Dabei tappt ihr wohl durch eine finstere und sich mit der Zeit verändernde Umgebung.

Als Publisher hat man dieses Mal Gun Media (Friday the 13th - The Game) mit ins Boot geholt. Ein geplantes Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest.

