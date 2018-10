Dank Microsoft kann das Horrorspiel Alan Wake offiziell wieder über virtuelle Ladentheken wandern und ist damit wieder in diversen Online-Stores vorzufinden. Wer die letzten Angebote vor dem damaligen Verkaufsstopp verpasst hat, sollte jetzt auf Steam zuschlagen.

Vor über einem Jahr verschwand die digitale Verkaufsversion von Alan Wake aufgrund abgelaufener Musiklizenzen von sämtlichen Online-Marktplätzen. Dank Microsoft, dem Publisher des Spiels, ist das Horror-Adventure jetzt jedoch wieder erhältlich.

Big thanks to our partner and Alan Wake’s publishers @Microsoft who were able to renegotiate the rights to the licensed music in Alan Wake, so that the game can be sold again.