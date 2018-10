Der "Counter Strike"-Spieler Nikhil, auch bekannt als "Forsaken" Kumawat wird für fünf Jahre von allen eSports-Events gesperrt. Er wurde während eines "Counter Strike - Global Offensive"-Turniers beim Cheaten erwischt.

Der 22-jährige Spieler Kumawat wurde während der ZOWIE eXTREMSLAND 2018 in Shanghai beim Cheaten erwischt. .

Auf Twitter könnt ihr den Moment sehen, wo Kumawat von einem Aufseher angesprochen wird und anschließend versucht, den Hack zu löschen:

The exact moment when admins at #eXTREMESLAND2018 caught forsaken and he attempted to delete the hack pic.twitter.com/rZG7aYBdbD