In Pokémon Go soll bald ein Feature verfügbar sein, auf dass die Spieler schon lange gewartet haben. Damit soll zukünftig das Ausbrüten der Eier einfacher und vor allem energiesparender für euer Smartphone vonstatten gehen.

Welcher "Pokémon Go"-Trainer kennt es nicht? Ihr verfügt über mehrere Eier, die es auszubrüten gilt, allerdings müsst ihr dafür permanent die App geöffnet haben. Beim Ausbrüten von "Zehn Kilometer"-Eiern kann dies mitunter ziemlich energieintensiv werden und euer Akku neigt sich ruckzuck dem Ende seiner Ladung zu. Damit will Niantic nun allerdings schlussmachen. Wie die Kollegen von Polygon berichten, sollt ihr zukünftig Pokémon Go einfach im Hintergrund laufen lassen oder sogar komplett schließen können, um die Eier auszubrüten.

Das neue Feature hört auf den Namen Adventure Sync. Mit diesem soll Pokémon Go per Verwendung von iOS HealthKit (iPhone) beziehungsweise Google Fit (Android) einmal pro Woche mit Daten der jeweiligen App gespeist werden, um so zu ermitteln, wie weit ihr gelaufen seid. Zusätzlich bekommt ihr die Zahlen eurer insgesamt pro Woche gelaufenen Schritte sowie die Anzahl der verbrannten Kalorien geliefert. Außerdem sollen zukünftig je nach zurückgelegter Distanz bestimmte Belohnungen in Pokémon Go freischaltbar sein.

"47 Prozent der Trainer gaben an, dass ihre körperliche Aktivität seit dem Spielen zugenommen hat und die gleiche Anzahl war der Meinung, dass Pokémon Go dabei half, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen", erklärte John Hanke, der CEO von Niantic.

Aufgrund dieser Zahlen halte man bei Niantic an Adventure Sync fest. Dabei soll sich die Neuerung nicht nur auf Pokémon Go beschränken: Das Unternehmen wolle Adventure Sync künftig auch in andere Projekte integrieren, so Hanke.