Das erwartet euch auf der diesjährigen Blizzcon

Quelle: blizzcon.com

In diesem Jahr soll die Blizzcon - quasi die Hausmesse von Blizzard - noch größer werden als jemals zuvor! Geplant ist eine Live-Übertragung in mehreren Sprachen mit einem reichhaltigen Programm, das für einen neuen Einschaltquotenrekord sorgen soll.

Als Zuschauer der Blizzcon werdet mit Sicherheit auch ein paar "Overwatch"-Partien mitverfolgen können!

Am Freitag und Samstag, dem 2. und 3. November, werden mehr als 40.000 Zuschauer vor Ort im Anaheim Convention Center in Kalifornien erwartet. Millionen weitere Zuschauer können per Livestream der Blizzcon beiwohnen. Dies geht aus einer Pressemitteilung seitens Blizzard hervor. Zuschauer des Livestreams benötigen ein virtuelles Ticket, um die Veranstaltung online verfolgen zu können. Dieses ist kostenpflichtig zu erwerben und bringt euch diverse Boni in Blizzards hauseigenen Spielen. Mit dem Ticket lassen sich alle Veranstaltungen der Blizzcon wie Bühnenevents und Berichte bequem von zu Hause aus mitverfolgen.

Auf mehr als 90.000 Quadratmetern will Blizzard mit einer pompösen Eröffnungszeremonie, eSports-Wettkämpfen, Community-Events, Podiumsvorträgen, einer Spieldemo, die live Vorgestellt und dann von allen Zuschauern auf der Welt gespielt werden kann und drei abschließenden Konzerten ein wochenendfüllendes Programm für alle Billzard-Fans geben. Selbstgestecktes Ziel seitens Blizzard war es dabei, den Zuschauerrekord von zehn Millionen aus dem Vorjahr zu brechen - dies ist mit den bisher verkauften Tickets auch geglückt.

Beginnen wird die Blizzcon am Freitag um 19 Uhr MEZ. Mit einem Ticket könnt ihr euch allerdings bereits ab 18.30 Uhr in den "All Access"-Channel einloggen und das Vorabprogramm sowie die Eröffnungszeremonie mitverfolgen. Dies könnt ihr entweder über die Homepage der Blizzcon, die Blizzcon-App, die Battle.net-Software, Google Chromecas, Amazon Fire TV oder Apple TV tun.

Werdet ihr die Blizzcon in diesem Jahr live verfolgen? Oder reicht euch eine Zusammenfassung des Events im Nachhinein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!