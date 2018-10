Red Dead Redemption 2 ist ein Spiel, bei dem es einen echten Unterschied macht, welche Hardware ihr besitzt. Das berichtet zumindest die englischsprachige Seite Eurogamer. Zwar ließe sich das Spiel auf allen Plattformen flüssig spielen, es gäbe aber trotzdem einen eindeutigen Favoriten.

Der zweite Teil des Western-Epos steht in den Startlöchern

Zunächst die gute Nachricht, egal auf welcher Plattform ihr RDR2 spielt, es wird flüssig laufen. Auch wenn es auf den Standard Versionen der PlayStation 4 und Xbox One zu Framrate-Einbrüchen kommen könne, so sollen diese sich doch auf den unteren 20er Bereich konzentrieren.

Auf der Pro-Version der PS4 und auf der Xbox One X erreiche, laut Eurogamer, das Spiel fast immer die angestrebten 30 Bilder pro Sekunde. In den aufwändigsten Gebieten habe die Xbox One X die Nase jedoch knapp vorne.

Die größten Unterschiede gäbe es aber bei den Auflösungen. So erreiche die Standard Version der Xbox lediglich 864p, während es die PS4 auf 1080p bringe. Laut Eurogamer sehe es bei den leistungsstärkeren Versionen aber genau umgekehrt aus. Bei der PS4 Pro würden 1920p durch einen Frame-Buffer auf eine 4K-Auflösung nachträglich aufgebessert, während die Xbox One X diese nativ erreiche.

Wenn ihr dem Bericht von Eurogamer vertraut, können sich die "Xbox One X"-Besitzer unter euch freuen, denn sie können Red Dead Redemption 2 in der der besten Grafik genießen. In den Genuss dieser kommt ihr allerdings nur, wenn ihr auch einen entsprechenden 4K-Fernseher besitzt.

Hättet ihr gedacht, dass der größte grafische Unterschied zwischen den unterschiedlichen Xbox One Versionen liegt? Spielt ihr mit dem Gedanken euch für RDR2 eine neue Konsole zuzulegen? Verratet es uns doch in den Kommentaren!