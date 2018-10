Call of Duty: Black Ops 4 wird aktuell von einem Exploit und somit auch von Cheatern heimgesucht. Das Schlimmste: Dieser Glitch ist auf allen Plattformen vorhanden. Während die Entwickler an einer Lösung für das Problem arbeiten, nutzen Exploit-User einen Trick, um Perks mehrfach im Multiplayer auszulösen. So rasen sie etwa mit Höchstgeschwindigkeit über die Karte und schalten im Sekundentakt andere Spieler aus.

Call of Duty - Black Ops 4: Das Finale unseres ersten Solo-Sieges in Blackout

Wie dieser Exploit reproduziert wird, verraten wir an dieser Stelle selbstverständlich nicht. Denn Cheaten sollte auch nicht aus Spaß in Online-Games probiert werden. Zudem haben die Entwickler von Call of Duty: Black Ops 4 schon jetzt harte Strafen für die Exploiter angekündigt (via Comicbook). Sollte jemand versuchen, den Fehler nachzuahmen, wird er mit einer Warnung darauf hingewiesen, was er gerade macht. Geht er dann trotzdem Online und wird dort erwischt, wird er zeitweise aus Call of Duty: Black Ops 4 verbannt sowie seine Statistiken und sämtliche freigeschalteten Items gelöscht.

Die Höchststrafe gibt es dann für diejenigen, die in den letzten Tagen den Exploit von Call of Duty: Black Ops 4 häufiger genutzt haben. Sie werden für immer mit ihrem Account aus dem Spiel ausgeschlossen. Ihr Profil wird komplett aus den Statistiken getilgt. Deshalb, liebe Leser: Auf keinen Fall nachmachen und lieber ehrlich auf die Server von Call of Duty: Black Ops 4 einloggen.