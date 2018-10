Ein Hit wie Bloodborne, der Millionen Spieler auf der PS4 begeistert hat, hält sich auch drei Jahre nach dem Release noch sehr wacker. Zumindest ist die Community immer noch eine große Familie, die sich darum bemüht, immer neue Herausforderungen in dem Rollenspiel zu finden. So auch jetzt zu Halloween mit einem eigens kreierten Event in Bloodborne. Seid ihr bereit, bei diesen gruseligen Feierlichkeiten mitzumischen?

Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Kopie von Bloodborne. Selbst neue Spieler können hier mitmachen. Denn alle Teilnehmer erstellen sich einen neuen Charakter und tragen permanent eine Fackel bei sich, um sich als Teilnehmer zu kennzeichnen. Bis dahin ist alles fast wie gehabt. Doch statt direkt das erste Areal zu meistern und den Boss zu legen, müsst ihr zwei Challenges absolvieren. Ihr müsst vor jedem Boss, den ihr besiegt, mindestens drei anderen Jägern in ihrer Welt geholfen haben. Um den Ausgleich zu schaffen, sollt ihr aber auch drei Mal in die Welt eines anderen als Feind eindringen und sie stoppen. Erst dann dürft ihr euch selbst an den Boss wagen.

Das Event hat keine weiteren Voraussetzungen und wird schon jetzt von der Community gut angenommen. Gerade als neuer Spieler bekommt man hier eine gute Chance, in die Welt des Spiels einzutauchen. Denn so viele hilfsbereite User, die euch bei den Bossen unterstützen, findet ihr nur selten in den Anfangsgebieten von Bloodborne. Der PS4-Exklusivhit wird nun wieder zu Halloween bevölkert und alle profitieren.