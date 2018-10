Seit vergangenem Freitag, den 26. Oktober 2018, dürft ihr endlich Red Dead Redemption 2 spielen. Wer nun nach einem ganzen Wochenende des Galloppierens, Jagens und Lassoschwingen seiner Liebe zum Rockstar-Spiel Luft machen will, kann dies ebenfalls auf der heimischen Konsole tun – eine PlayStation 4 vorausgesetzt.

Sehenswert: der Launch-Trailer zu Red Dead Redemption 2

Zwar macht Red Dead Redemption 2 im direkten Grafikvergleich auf der Xbox One X das Rennen, PlayStation-Nutzer kommen dafür aber in den Genuss eines dynamischen Designs, das euer PS4-Dashboard in die Farben des Westernspiels hüllt. Im YouTube-Video von PlayStation-Spieler Renka Wong gibt's einen Vorgeschmack:

Wie ihr seht, wandelt das dynamische Design nicht nur einige der PlayStation-Icons um, sondern schmückt euren Hintergrund auch mit stilvollen Artworks diverser Spielcharaktere – darunter Sadie Adler, Charles Smith, Javier Escuella, Micah Bell, Dutch van der Linde und John Marston.

Wer sich die Mitglieder der „Van der Linde“-Gang ebenfalls auf seine Konsole holen möchte, kann sich das knapp 16 Megabyte große Design kostenlos im PlayStation Store herunterladen.

Seid ihr schon stolzer Besitzer von Red Dead Redemption 2 und des neuen Gratis-Designs? Welche Charaktere des Spiels gefallen euch bislang am besten? Teilt es uns (möglichst Spoiler-frei) in den Kommentaren mit!