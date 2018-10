Der erste Gameplay-Trailer zum episodisch aufgebauten Psycho-Thriller Twin Mirror mit Begleitkommentar wurde nun veröffentlicht. Dieser gibt euch erste Einblicke in die Spielwelt Basswood, die Spielmechaniken und das Alter Ego von Protagonist Sam Higgs.

Das sind die ersten Szenen von Twin Mirror:

Der Trailer zeigt das erste Rätsel, das euch im Spiel erwartet. In der Rolle von Sam wacht ihr mitten in der Nacht in eurem Motelzimmer auf - im Bad liegt ein blutüberströmtes Hemd. Nun liegt es an euch, durch die Nutzung von Sams mentalem Raum herauszufinden, was in der letzten Nacht passiert ist. Als ständiger Begleiter ist Sams Alter Ego, das Double, dabei, welches euch in seiner besserwisserischen Art "beratend" zur Seite steht - in der Regel allerdings nicht besonders hilfreich ist.

Twin Mirros soll in insgesamt drei Episoden veröffentlicht werden. Die erste Episode "Lost On Arrival" wird voraussichtlich 2019 für die PS4, Xbox One und den PC erscheinen.

Was haltet ihr von Twin Mirror? Überzeugt euch das Spielkonzept oder seid ihr eher skeptisch, was die spielerische Qualität angeht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!