Seit über 30 Jahren und zahlreichen Spielen zieht ihr mittlerweile in der Haut des stummen Abenteurers Link los, um die Prinzessin Zelda aus den Klauen des gemeinen Ganondorf zu befreien. Nun könnte es die traditionsreiche Videospielmarke bald auch ins TV schaffen.

Sehenswert: der Trailer zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild

Diese Hoffnung weckt zumindest Adi Shankar – der Produzent hinter der erfolgreichen Netflix-Serienadaption von Castlevania. Auf seiner Instagram-Seite hat der Filmemacher, der sich ebenfalls in naher Zukunft dem Assassin's Creed-Franchise annehmen will, eine vielversprechende Andeutung gemacht.

Quelle: instagram.com/bootleguniverse/

„Ich kann bestätigen, dass ich mit einer ikonischen, japanischen Videospielfirma zusammenarbeite, um eine ihrer ikonischen Videospielmarken in eine Serie zu verwandeln“, so Shankar einigermaßen geheimniskrämerisch. „Am 16. November [...] werde ich verraten, worum es geht.“

Dass mit einer „ikonischen, japanischen Videospielfirma“ Nintendo gemeint ist, könnte sehr wahrscheinlich sein. Das Traditionsunternehmen aus Kyoto vereint aber bekanntlich mehr als eine ikonische Marke unter seinem Dach. Und tatsächlich hatte Shankar erst im vergangenen Jahr sein Interesse an einer Serienumsetzung der Metroid-Reihe zum Ausdruck gebracht.

Die englischsprachige Webseite The Wrap will aber erfahren haben, dass es sich bei besagtem Projekt tatsächlich um eine Adaption von The Legend of Zelda handelt. Überraschen würde dieser Schritt jedenfalls nicht: Nicht nur gehört die Zelda-Reihe zu den populärsten Marken Nintendos, auch zeigt sich der Konzern mittlerweile deutlich freigiebiger mit seinem geistigen Eigentum.

Das zeigt sich etwa in Spiele-Crossovern wie Mario + Rabbids - Kingdom Battle oder Großprojekten wie den angekündigten Themen-Welten in den Universal Parks – die übrigens auch einen eigenen Zelda-Bereich erhalten könnten.

Würdet ihr The Legend of Zelda gerne in Serienform zum Beispiel auf Netflix sehen? Welche Nintendo-Marken würden sich außerdem besonders für eine TV-Umsetzung anbieten? Teilt eure Meinung mit uns in den Kommentaren!