Red Dead Redemption 2-Entwickler Rockstar Games stand bereits vor Release des Spiels in der Kritik. Es wurde gemeldet, dass in der Endphase der Spielentwicklung die Mitarbeiter bis zu 100 Stunden die Woche arbeiten mussten. Nun will ein Spieler sogar eine Anspielung der Entwickler auf die unzumutbaren Arbeitszeiten in Rockstars neuem Western-Epos gefunden haben.

Auch wir haben uns einmal im Stream an Rockstars Westernabenteuer gewagt:

Auch wenn Rockstar die Verschwiegenheitserklärung für die Mitarbeiter aufhob und diesen damit erlaubte, sich offen über ihre Arbeit für den Entwickler zu äußern, tat dies keiner - zumindest nicht direkt. Die Entwickler teilten sich offenbar in dem Spiel selbst mit, wie der reddit-User obZENDF herausgefunden haben will. Demnach soll die Waffenbeschreibung eines Revolvers die Kritik an der Crunchtime - die Schlussphase der Entwicklung, in denen die Entwickler häufig Überstunden machen - zum Ausdruck bringen.

In der Beschreibung heißt es: "Er [Der Revolver] wurde von erfahrenen Arbeitern gefertigt, die jede Woche und selbst an den Wochenenden Stunden über Stunden unermüdlich für wenig Bezahlung geschuftet haben, um euch den besten Revolver überhaupt zu bringen." Ob es sich dabei allerdings gezielt um eine Kritik an Rockstar handelt, ist unklar. Nichtsdestotrotz ist dies eine Beschreibung, die bei einigen wohl ein kleines Schmunzeln hervorrufen wird.

Habt ihr Red Dead Redemption 2 schon gezockt? Wie findet ihr es? Und habt ihr das Easteregg möglicherweise bereits selbst entdeckt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!