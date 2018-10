Battlefield 5: So will Dice Pay2Win verhindern

Auf der offiziellen Webseite von EA wurden Details zum Fortschrittssystem des Weltkriegs-Shooters Battlefield 5 bekanntgegeben. Um Pay2Win zu vermeiden, sollen mit der Echtgeld-Währung ausschließlich kosmetische Items erworben werden können.

Diese Spielmodi hält Battlefield 5 für euch bereit:

Battlefield 5 erscheint voraussichtlich schon in wenigen Wochen, am 20. November 2018. Viele von euch werden sich deshalb fragen, ob im Multiplayer Fortschritte erzielt werden können, die nicht erspielt werden müssen. Laut Dice werde dies zu keinem Zeitpunkt möglich sein. Der Entwickler äußert sich wie folgt zum Forschrittssystem:

Bei Battlefield 5 macht ihr Fortschritte, indem ihr spielt. Je mehr ihr spielt, desto mehr Fortschritte – und desto mehr Objekte könnt ihr auch freischalten, um eure Kompanie auszurüsten.

Beim Thema Ausrüstung gibt es zudem kein richtig oder falsch – es geht nur darum, was zu euch, eurer Spielweise und den Anforderungen eures Trupps passt.

Es gibt im Spiel zwei Währungen. Kompanie-Münzen lassen sich ausschließlich durch Spielen verdienen. Battlefield-Währung wird mit echtem Geld erworben.

Battlefield 5 belohnt häufiges und gutes Spielen. Ihr werdet niemals mit Battlefield-Währung beziehungsweise echtem Geld etwas kaufen können, das euch einen unfairen Gameplay-Vorteil verschafft.

So die Versprechen von Dice.

So funktioniert die Spielwährung

Quelle: EA.com

Durch Karrierefortschritte, tägliche Missionen und Spezialaufträge, so Dice, erhaltet ihr in Battlefield 5 Kompanie-Münzen, die auf vielfältige Weise Verwendung finden. Erweitert oder passt eure Kompanie an, kauft Waffen- und Fahrzeugspezialisierungen oder nutzt sie, um an kosmetische Items zu gelangen.

Die sogenannte Battlefield-Währung erhaltet ihr hingegen nur, wenn ihr sie mit Echtgeld kauft. Diese soll anfangs nicht erworben werden können, um Spieler erste Erfahrungen mit dem Fortschrittssystem sammeln zu lassen. Außerdem soll euch auch mit der Einführung der Battlefield-Währung nur der Kauf kosmetischer Items ermöglicht werden.

Um eure Fahrzeuge zu individualisieren, müsst ihr euch bis zum Erscheinen von Tides of War, dem Live-Service von Battlefield 5, gedulden. Welche Inhalte euch nach Release außerdem erwarten, erfahrt ihr hier.

"Ein ausgewogenes Stein-Schere-Papier-Gameplay war schon immer die Basis der Battlefield-Reihe, und wir glauben, dass echtes Geld weder Pay-to-win noch Pay-for-Power ermöglichen sollte", teilt Dice abschließend mit.

Battlefield 5 erscheint voraussichtlich am 20. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Werdet ihr euch den Weltkriegs-Shooter zuglegen? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!