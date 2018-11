Das Jahresende nähert sich mit großen Schritten: Nicht mehr lange, dann sind erneut 365 Tage dahin gerauscht. Bis es soweit ist, möchte aber noch das eine oder andere Spiel einen Weg in eure Sammlung finden. In der kommenden Woche ist die Auswahl erneut sehr vielfältig.

Moonlighter | 05. November

Switch

Normalerweise seid ihr es, der in Rollenspielen Läden besucht, um den eigenen Vorrat aufzustocken oder seltene Gegenstände zu verkaufen. In Moonlighter ist das ein wenig anders. In dem Action-Rollenspiel verkörpert ihr den Protagonisten Will, der nachts zufällig generierte Dungeons durchstreift, um die Beute am nächsten Tag im eigenen Laden zu verhökern. Anschließend heißt es Gegenstände aufwerten, um noch stärkere Bossgegner zu bezwingen.

Overkill's - The Walking Dead | 06. November

PC

Passend zur aktuell 9. Staffel der Zombie-Serie The Walking Dead bringen die Payday-Entwickler ihren nächsten Koop-Shooter auf den Markt. In Overkill's - The Walking Dead kämpft ihr mit bis zu drei weiteren Mitstreitern um das Überleben im zombieverseuchten Washington D.C. In den einzelnen Missionen, die zwischen bleihaltigen Schießereien und Schleicheinsätzen variieren, steht vor allem das Teamplay im Vordergrund: Einzelgänger gehen schnell baden. Konsolenspieler müssen sich übrigens noch bis zum Februar 2019 gedulden.

World of Final Fantasy Maxima | 06. November

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Zwei Jahre nach der Originalversion legt Square Enix noch einmal nach: Mit World of Final Fantasy Maxima veröffentlicht das Unternehmen eine erweiterte Version des klassischen, rundenbasierten Rollenspiels, in dem verschiedene "Final Fantasy"-Serienteile aufeinandertreffen - und erstmals auch für Xbox One und Nintendo Switch. PC- und PS4-Besitzer können zudem separat den Maxima-DLC erwerben, der unter anderem neue Champions, Dungeon-Herausforderungen und das Angeln einführt.

Grip - Combat Racing | 06. November

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Erinnert ihr euch noch an die Rollcage-Spiele der 90-er Jahre? Wenn ja, dann wisst ihr sofort, um was es in Grip - Combat Racing geht. Das Spiel des Indie-Entwicklers Caged Element versteht sich als geistiger Nachfolger und erlaubt euch rasante Arcade-Renn-Action, bei der ihr nicht nur auf dem Boden der Tatsachen bleibt. Stattdessen geht es an Wänden hoch und entlang, es darf gesprungen werden und hier und da geht sogar die Strecke etwas zu Bruch, während ihr mit unvorstellbar hohen Geschwindigkeiten um den ersten Platz kämpft.

Déraciné | 06. November

PlayStation VR

Das neue Werk von From Softwares Hidetaka Miyazakis ist weder eine Fortsetzung zu Bloodborne noch zu Dark Souls. Stattdessen ist Déraciné ein für den Entwickler eher ungewöhnliches Projekt: In dem exklusiv für PlayStation VR erhältlichen Spiel schlüpft ihr in die Rolle einer Fee und erkundet nach und nach ein uraltes Internat, welches ein paar Mysterien beherbergt. Eure Aufgabe ist es, die Puzzleteile der einzelnen Geschichten zusammenzusetzen und zu erfahren, was genau in dem Gemäuer vorgefallen ist.

The Forest | 06. November

PS4

Für den PC ist The Forest schon seit April 2018 als Vollversion erhältlich, jetzt folgt die Umsetzung für die PlayStation 4. Auch dort stürzt ihr mit eurem Flugzeug ab und befindet euch anschließend entweder alleine oder im Koop-Modus auf einer verlassenen Insel, müsst Überleben und euch auf die Suche nach eurem verlorenen Sohn begeben. Dabei stellt sich jedoch schnell heraus, dass die Gegend nicht ganz so verlassen ist, wie es zuerst den Anschein hat. Redakteur Maximilian Stulle kann in seiner Kolumne ein Lied davon singen.

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry | 07. November

PC

Der wohl bekannteste Lustmolch der 80er Jahre ist zurück: Mit Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry bringt Assemble Entertainment Larry Laffer ins aktuelle Zeitgeschehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass der etwas in die Jahre gekommene Larry auf seinen anzüglichen Humor und zahllose Dating-Versuche verzichtet. Nichtsdestotrotz heißt es von den Entwicklern, dass der Protagonist im Laufe des klassischen Adventures auch mit aktuellen Themen konfrontiert wird.

Valiant Hearts - The Great War | 08. November

Switch

Vier Jahre hat Valiant Hearts - The Great War schon auf dem Buckel, aber nichts von seiner Faszination verloren. Im spielerisch seichten Rätsel-Adventure schlüpft ihr in die Rolle verschiedener Personen im Ersten Weltkrieg und erlebt eine Geschichte, die zuweilen tief unter die Haut geht. Haltet also lieber ein paar Taschentücher parat, wenn ihr im Zug auf eurer Nintendo Switch spielt.

Tetris Effect | 09. November

PS4 / PlayStation VR

Ja, Tetris ist schon einige Jahrzehnte alt und somit eigentlich keine Neuheit mehr. Tetris Effect von Tetsuya Mizuguchi, der unter anderem für Rez Infinite verantwortlich war, soll jedoch tatsächlich noch einmal zum Staunen bringen. Dies soll zum einen durch eine optionale VR-Unterstützung erreicht werden und zum anderen durch 30 verschiedene Stages, die jeweils unterschiedliche Musik und Grafikstile bieten sollen.

Wonach steht euch der Sinn in der kommenden Woche: Darf es emotional werden? Wollt ihr einen Klassiker noch einmal neu erleben oder dürstet euch der Sinn nach Überleben und Koop-Erlebnissen? Die Qual der Wahl liegt wie immer bei euch! Schreibt uns eure Entscheidungen in die Kommentare!