Die Seite Rockstarintel berichtet über ein Schauspielerportfolio, das im Internet im Umlauf ist. Darin zu sehen ist unter anderem die Arbeit an einem Projekt namens "Fiyero" – im Auftrag von Rockstar Games.

Der Schauspieler, um den es geht, ist Jahred Johnston – zuletzt unter anderem als Officer Brickhouse im Film BlacKkKlansman zu sehen. Über eine "verlässliche anonyme Quelle" sei der YouTuber SWEGTA an dessen Portfolio gelangt, wie Rockstarintel berichtet. Darin enthalten ist neben Arbeiten fürs Theater und diverse Serien und Filme auch eine Synchronisationsarbeit. Zu einem als "Fiyero" bezeichneten Titel aus dem Hause Rockstar Games. Der Vermerk "mehrere Rollen" könnte ein Hinweis auf die Synchronisation von NPCs sein:

(Quelle: UGA Talent, via Rockstarintel)

Das Wort "fiero" stammt aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie "stolz sein". In der Schreibweise "Fiyero" ist der Begriff vor allem durch eine gleichnamige Figur aus dem Universum von „Der Zauberer von OZ“ bekannt. Ob zwischen einem dieser Bedeutungen und der Listung im Portfolio ein Zusammenhang besteht, ist allerdings ungewiss. Ebenso können Quellen von Rockstarintel nicht bestätigen, dass das Unternehmen an einem Projekt mit diesem Titel arbeitet.

Alle Infos und die dazugehörigen Schlussfolgerungen gehören also noch ins Reich der Gerüchte. Wir halten unsere Augen offen und lassen euch wissen, sobald es Updates und verlässliche Informationen dazu gibt.