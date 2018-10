Die Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 wurde im Vorfeld dezent von erneuten Berichten extremer Arbeitsbedigungen beim Studio Rockstar Games überschattet. Insbesondere im letzten der insgesamt knapp acht Entwicklungsjahre hatten Mitarbeiter extreme Überstunden einzulegen und arbeiteten mitunter sogar bis zu 100 Stunden in der Woche. Doch wenig überraschend scheint sich das wohl nicht immer freiwillige Engagement ausgezahlt zu haben.

Sehenswert: der Trailer zu Red Dead Redemption 2

Nicht nur erntet Red Dead Redemption 2 nämlich euphorische Wertungen von der Fachpresse, sondern hat auch das erfolgreichste Startwochenende in der bisherigen Geschichte der Entertainment-Branche hingelegt. Über 725 Millionen US-Dollar Umsatz soll das Spiel laut Rockstar Games über die Tage Freitag, Samstag und Sonntag eingefahren haben.

Der erfolgreichste Verkaufsstart überhaupt ist nach wie vor dem Spiel Grand Theft Auto 5 gelungen, das in seinen ersten drei Tagen im Release-Jahr 2013 über 1 Milliarde Dollar eingespielt hatte und bis heute den Titel des erfolgreichsten Unterhaltungsmediums aller Zeiten tragen darf.

Im Jahr 2018 gebührt die Ehre bislang Red Dead Redemption 2, das sich nebenbei auch zum meist vorbestellten und am Veröffentlichungstag bestverkauften Spiel im PlayStation Network gemausert hat. Auch in den ersten drei Verkaufstagen ist in Sonys Online-Store bislang kein Titel so gut weggegangen, wie der aktuelle Blockbuster aus dem Hause Rockstar.

Und während ein großer Teil der spielenden Gemeinde noch damit beschäftigt ist, lassoschwingend und revolverzückend den virtuellen Westen zu erkunden, deutet sich bereits das nächste Projekt der Erfolgsentwicklers an, das den Titel „Fiyero“ tragen könnte.

Überraschen euch die frisch aufgestellten Rekorde von Red Dead Redemption 2, oder war ein Erfolg diesen Ausmaßes ohnehin abzusehen? Teilt eure Meinung zum Western-Epos mit uns in den Kommentaren!