Lost vs Damned : Ein Deathmatch, in dem alle 60 Sekunden die Tageszeit wechselt. Jede Zeit bringt ihre eigenen Vorteile mit sich, unter anderem regenerierende Rüstung und verbesserter Waffenauswahl.

Condemned : Ein Fangen-Spiel im Halloween-Stil. Ein Infizierter muss seine Krankheit loswerden, indem er sie an einen anderen weitergibt. Läuft die Zeit ab, stirbt der Infizierte. Der letzte Überlebende gewinnt.

Come out to play: Die Gejagten müssen schwer bewaffnet zu Fuß fliehen, die Jäger verfolgen sie mit Schrotflinten-Quadbikes. Die Jäger haben unendlich Leben, die Gejagten nur eins.