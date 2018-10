Am 18. Oktober berichteten wir bereits darüber, dass das erste Live-Event in Assassin’s Creed - Odyssey ausgefallen ist. Ubisoft begründet das mit dem Umstand, dass sie den Söldner Damais den Gleichgültigen einfach nicht auffinden können. Wie es scheint, hatten sie mit der Suche bis jetzt immer noch keinen Erfolg.

Zum zweiten Mal fällt das Live-Event in Assassin’s Creed - Odyssey ins Wasser. Diese Events sollen euch eigentlich ermöglichen, den seltenen Rohstoff Oreichalkos zu erbeuten, den ihr gegen epische oder sogar legendäre Ausrüstungsgegenstände eintauschen könnt. Die Aufgabe, vor die euch die Events dabei stellen soll ist das Bezwingen eines Elite-Söldners oder eines epischen Schiffs.

Eigentlich sollte das erste dieser Events schon am 16. Oktober stattfinden. Das dem aber nicht so war, entschuldigte Ubisoft auf dem Twitter-Kanal von Assassin’s Creed damit, dass sie euren Gegner Damais den Gleichgültigen nicht aufspüren konnten. Das es aber auch in dieser Woche nicht stattfindet, begründet Ubisoft schon wieder mit dem gleichen Witz.

Remember Damais the Indifferent? So far we've had no success in tracking him down, so, unfortunately, there won't be a live event this week.



We're working towards a solution to address an issue that prevents the mercenary live events from appearing as soon as we can. Stay tuned. pic.twitter.com/BHqEp1g3cb