Während die meisten Konsolen-Besitzer wohl ausreichend mit dem "Open World"-Giganten Red Dead Redemption 2 beschäftigt sind, müssen PC-Spieler vorerst auf andere Spiele-Perlen zurückgreifen. Zum Glück startete auf Steam kürzlich der Halloween-Sale, der dank zahlreichen Rabatten die nationalen Topseller kräftig durcheinanderwirbelt.

Platz 1 besetzt Shadow of The Tomb Raider. Hier erfahrt ihr mehr zur Vorgeschichte der Heldin:

Das zurzeit angesagteste Videospiel auf Steam ist hierzulande Shadow of the Tomb Raider, was vermutlich auch der von der Community umstrittenen Rabatt-Aktion kurz nach Release geschuldet ist. Das Action-Adventure nistet sich mit der Standard- und der Croft-Edition gleich auf zwei Plätzen (Platz 1 und Platz 3) der nationalen Topseller auf Steam ein. In Lara Crofts neuestem Abenteuer findet die Origin-Geschichte der jungen Schatzsucherin erstmals ein Ende. Die Standard-Edition könnt ihr derzeit für 39,59 Euro euer Eigen nennen.

Auf Platz 2 lässt sich der Strategie- und Rollenspiel-Mix Spellforce 3 finden, der zum Veröffentlichungszeitpunkt mit vielen Bugs zu kämpfen hatte. Inzwischen hat sich das Entwicklerstudio jedoch den meisten spielinternen Fehlern angenommen. Zuletzt wurde vor allem die schwächelnde KI optimiert und das Singleplayer-Balancing weiter verbessert. Spellforce 3 befindet sich mit 50 Prozent für 24,99 Euro im Angebot auf Steam.

Immer wieder schafft es auch The Witcher 3 - Wild Hunt im Rahmen eines Sales in die Top 5 der meistverkauften Videospiele auf Steam zu gelangen. Dieses Mal landet das gigantische Rollenspiel rund um den Hexer Geralt von Riva mit der "Game of the Year"-Edition auf Platz 4 der Topseller-Liste. Der Test: "The Witcher 3 - Wild Hunt - Wenn das mal kein bombastisches Finale ist!" liefert euch genug Gründe, warum das Abenteuer in keiner Steam-Bibliothek fehlen sollte. Für momentan 19,99 Euro bekommt ihr mehr als 100 Stunden Spielspaß geboten.

Wer eine etwas glaubwürdigere und weniger ulkige Umsetzung von Theme Point Hospital sucht, sollte einen Blick auf Project Hospital werfen. Die Simulation wurde erst gestern, am 30. Oktober, veröffentlicht und sorgt, trotz des nur kleinen Rabattes von 10 Prozent, bei vielen Spielern für ausreichend Interesse, um sich nach dem "Spellforce"-Franchise den sechsten Platz in der Liste zu sichern. Für 22,49 Euro müsst ihr hierbei euer eigenes Krankenhaus managen und euren Patienten zur Genesung verhelfen.

Ebenfalls nicht außer Acht lassen solltet ihr Divinity - Original Sin 2. Das Rollenspiel erzielte nicht umsonst die bislang höchste PC-Wertung des Jahres. Kreiert einen Charakter nach euren Wünschen, stürzt euch in rundenbasierte Kämpfe und trefft dutzende schwerwiegende Entscheidungen. Die auf dem siebten Platz befindliche Definitive Edition kann für 30,14 Euro euch gehören.

Während sich unter den Topsellern auf Steam ausnahmslos gelungene Videospiele finden lassen, verraten wir euch in der Bilderstrecke, um welche Games ihr besser einen großen Bogen macht. Habt ihr euch im Rahmen des Halloween-Sales bereits ein Schnäppchen geleistet? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.