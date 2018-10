Vergangene Nacht startete die Beta von Fallout 76 auf PlayStation 4 und PC. Einigen PC-Spielern, die sie geladen hatten, wurde allerdings spontan ein Strich durch die Rechnung gemacht. Das Spiel deinstallierte sich wegen eines Bugs von der Festplatte.

Wie Bethesda über den offiziellen Fallout-Twitter-Kanal mitteilt, gab es zum Start der Beta von Fallout 76 auf dem PC für manche Spieler ein großes Problem. Statt dass die heruntergeladene Testversion des Spiels wie geplant um 0 Uhr freigeschaltet wurde, deinstallierte sie sich bei vielen wieder:

The investigation to the issue with PC B.E.T.A. downloads is still ongoing. We appreciate your patience while we continue to look into it. https://t.co/RFpbtuVs5Q