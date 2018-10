Die Spieler von Red Dead Redemption 2 wissen, dass gerade zu Beginn des Abenteuers jeder Dollar hart erkämpft werden muss. Mit diesem Glitch, den der Youtuber Mida Life Crisis in seinem Video präsentiert, braucht ihr in Zukunft jedoch keine Sorgen mehr um Geld zu machen.

(Quelle: Youtube, Mida Life Crisis)

Den Anweisungen des Youtubers zufolge findet ihr, nicht weit vom ersten Camp der „Van der Linde Gang“ entfernt, eine kleine, menschenleere Siedlung in Limpany. In dem Dorf solltet ihr das zerstörte Büro eines Sheriffs aufsuchen. Hinter seinem Schreibtisch müsste eine Schatulle versteckt sein, in welcher sich Goldbarren befinden.

Lasst Arthur Morgan nach dem Goldbarren greifen und speichert ab, kurz bevor er ihn an sich nimmt. Ladet ihr daraufhin den Spielstand, sollten die Goldbaaren dupliziert worden sein. Folgich könnt ihr ganze 30 Goldbarren für einen Verkaufswert von jeweils 500 Dollar an euch nehmen. Somit gelangt ihr in nur wenigen Minuten zu einem Reichtum von 15.000 Dollar.

Nach dem Verkauf der Barren lässt sich dieser Glitch übrigens auch weiterhin nutzen. Kehrt ihr anschließend also wieder in das Häuschen zurück, könnt ihr den Vorgang wiederholen - und zwar so oft ihr wollt. Weitere Tipps und Cheats zu Red Dead Redemption 2 findet ihr hier.

Es stellt sich die Frage, wann Entwickler Rockstar diesen Glitch einen Riegel vorschieben wird. Werdet ihr den Glitch solange zu eurem Vorteil nutzen oder wollt ihr stattdessen euer Geld weiterhin auf die ehrliche Weise eines Banditen verdienen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!