Die Produktion der Netflix-Serie zu The Witcher ist in vollem Gange, die Besetzung steht ebenfalls schon länger fest. Jetzt gibt es erstmals bewegte Bilder von Henry Cavill in der Rolle von Geralt zu sehen.

Veröffentlicht hat sie der YouTube-Kanal von Comicbook.com. Hier könnt ihr den Teaser zu den Dreharbeiten sehen:

Jetzt wissen wir also, wie Henry Cavill in der Rolle des Hexers Geralt aussieht. Es bleibt spannend zu sehen, was für eine Figur die anderen Schauspieler in ihren jeweiligen Rollen abgeben werden.

Was haltet ihr von diesen ersten bewegten Bildern? Seid ihr zufrieden damit, wie Geralt aussieht oder hättet ihr euch jemand anderen in seiner Rolle gewünscht? Schreibt es uns in die Kommentare!