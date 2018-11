Ein in der Community bekannter "World of Warcraft"-Spieler hat die Levelgrenze des MMORPGs erreicht. Das Besondere daran: Er hat die Wandernde Insel nie verlassen.

Der Spieler, der unter dem Namen Doubleagent bekannt geworden ist, spielt einen Pandaren, der sich kriegerischen Handlungen verweigert. Er bezeichnet sich als Pazifist und verlässt mit seiner Figur den Startbereich nicht.

Wie er nun auf seinem Twitter-Kanal NeutralAgent vermeldet hat, ist sein Avatar auf der Level-Höchststufe angekommen:

My First Level 120 Neutral! #Warcraft @WarcraftDevs #FortheNeutral - Eagerly waiting for the new expansion, bring it on! pic.twitter.com/HbfLj0Nwkd