Seit einer Woche ist Red Dead Redemption 2 jetzt offiziell erhältlich. Nicht nur hat das lang herbeigesehnte Western-Sequel die Kritiker begeistert und sogleich diverse Verkaufsrekorde aufgestellt, auch die Industrie ist ganz aus dem Häuschen, wie die englischsprachige Webseite Gamespot berichtet.

Schon bei Veröffentlichung wurde klar: Red Dead Redemption 2 spielt sich am besten auf der Xbox One X, wo das Spiel in nativer 4K-Auflösung und größtenteils stabiler Bildrate von 30 FPS läuft. Dem ist sich auch der Xbox-Chef Phil Spencer bewusst – doch nachdem der auf Twitter voller Stolz einen Beitrag teilte, der die Überlegenheit der jüngsten Konsoleniteration darlegt, stellte er klar, worum es ihm eigentlich geht:

Of course I'm a bit biased....but honestly most important is just play RDR2. Play it on a Pro, play it on an S, play it on PC. I just RT'd their headline, it autofills from their site. Of course I'm proud of how X performs but the game quality is the true accomplishment here.