Für Assassin's Creed - Odyssey ist jüngst ein Patch mit der Versionsnummer 1.0.6 erschienen, welcher neue Story-Inhalte und Gameplay-Verbesserungen abliefert, aber auch einige Fehlerbehebungen mit sich bringen soll.

Diese legendären Rüstungen könnt ihr in Assassin's Creed - Odyssey erhalten:

Nachdem sich das erste Live-Event verspätete und auch das zweite Live-Event ins Wasser fiel, dürfen sich Fans jetzt endlich auf richtigen Nachschub freuen. Mit "Die verlorenen Geschichten von Griechenland" integrierte Ubisoft die erste neue Questlinie "The Show must go on" ins Spiel. Um die Missionen erfüllen zu können, sollte sich euer Charakter aber zumindest auf Level 34 befinden.

Weitere interessante Inhalte des Patches:

Eine neue Funktion wurde hinzugefügt, mit der normale Pfeile automatisch hergestellt werden, sobald genügend Ressourcen zur Verfügung stehen.

Ihr könnt absofort auf detaillierte Charakterinformationen vom Inventar aus zugriefen.

Das Söldner-Menü wurde verbessert, sodass die freigeschalteten Ränge und die damit verbundenen Belohnungen richtig angezeigt werden.

Die wirtschaftlichen Vorteile, die mit Söldner-Rängen erzielt werden, wurden erhöht.

Die Kosten für Upgrades von Ausrüstungsgegenständen wurden verringert.

Abseits dieser Neuerungen hat sich das Entwicklerstudio auch dutzenden spielinternen Fehlern angenommen. Eine nicht ganz spoilerfreie Übersicht dazu erhaltet ihr auf Reddit.

Auf PlayStation 4 und Xbox One wiegt der Patch 4,1 Gigabyte. PC-Spieler müssen hingegen mit einem Download von 3,6 Gigabyte rechnen. Habt ihr bereits alle Kultisten in Assassin's Creed - Odyssey ausfindig gemacht? Wenn nicht, hilft euch die Bilderstrecke sie aufzuspüren.