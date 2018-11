Junichi Masuda zeichnete sich verantwortlich für die Hauptreihe der Pokémon-Videospiele. Mit Pokémon - Let's Go, Pikachu und Pokémon - Let's Go, Evoli könnte der kreative Kopf hinter dem berühmten Taschenmonster-Franchise nun ein letztes Mal den Ton der Entwicklung angeben.

So gut sieht der erste Pokémon-Ableger für die Switch aus!

In einem Interview auf der offiziellen Seite von Pokémon erklärte Masuda wie sehr es ihm gefalle an einem Pokémon-Ableger für die Switch zu arbeiten und vor allem, sich darum Gedanken zu machen, in welcher Weise dieses Spiel mit Pokémon Go kompatibel sein könnte. Zudem erklärte er die Gründe dafür, warum er zukünftig wahrscheinlich die Führung abgeben werde.

Da Masuda schon an der Entwicklung von Pokémon Go beteiligt gewesen ist, sei er eine naheliegende Wahl gewesen, um auch an der Entwicklung von Pokemon Let's Go mitzuwirken. Er habe ein Spiel entwickeln wollen, welches mit Pokémon Go zwar kompatibel, jedoch keine Kopie dessen sein sollte. Die vom Pokémon-Franchise noch nicht erschlossene Plattform der Nintendo Switch kamen ihm und Game Freak dabei sehr gelegen, um unter anderem mit dem "Pokéball Plus" frischen Wind in das betagte Gameplay zu bringen.

"Frischer Wind" sei jedoch auch der Grund, warum Masuda plant zukünftig nicht mehr als Director der Pokémon-Spiele zu fungieren. Es sei wichtig, dass die jüngere Generation von Game Freak die Entwicklung von Pokémon als Serie übernimmt. "Ich glaube, dass dies wahrscheinlich das letzte Mal sein wird, dass ich als Director fungiert habe, was die Pokémon Spiele der Hauptreihe angeht" sagte Masudas im Interview. Wer im Falle eines tatsächlichen Rücktritts Masudas den Director-Posten der Pokémon-Spiele übernimmt, ist derzeit noch ungewiss.

Pokémon - Let's Go, Pikachu & Pokémon - Let's Go, Evoli sollen am 16. November 2018 für die Nintendo Switch erscheinen. Was haltet ihr von Masudas angekündigtem Rücktritt? Findet ihr, das Pokémon-Franchise braucht die Führung einer jüngeren Generation? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!