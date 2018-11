Mikrotransaktionen sind ein rotes Tuch für viele Spieler. Nun hat der Negativtrend auch Call of Duty - Black Ops 4 erreicht - sehr zum Leidwesen der Serienanhänger. Überraschend war dies allerdings für die Wenigsten.

Wie aus einem Beitrag auf reddit hervorgeht, sind zahlreiche Fans empört über die kosmetischen Gegenstände, die mit der ersten Season "Operation: First Strike" ins Spiel implementiert werden. Obwohl Spieler die Möglichkeit haben, diese Gegenstände auch ohne Mikrotransaktionen freizuschalten, sehen viele Spieler in diesem Vorhaben von Treyarch eine reine Profitmaximierung.

So kann es unter Umständen bis zu zwei Stunden dauern, bis ihr eine Stufe aufsteigt und einen Gegenstand freigeschaltet habt. Diesen könnt ihr zudem auch nur dann tragen, wenn ihr auch über die anderen Gegenstände des entsprechenden Sets verfügt. Eine Kontrolle darüber, nur Gegenstände von einem bestimmten Sets zu erwerben, gibt es nicht. Laut den Kollegen von gamerant.com betragen die Kosten, um tatsächlich alle Basisgegenstände durch Mikrotransaktionen freizuschalten, etwa 3.500 US-Dollar und zusätzlich etwa 1.400 US-Dollar, um auch in den Genuss der nachträglich eingefügten oder nur durch saisonale Events verfügbaren Gegenstände zu kommen.

Alternativ bleibt den Spielern - sofern diese Wert auf die kosmetischen Accessoires legen - nur der Weg zu grinden. Laut einem Beitrag von IGN würde es mehrere hundert Stunden dauern, um allein durch das Spielen alle Basisgegenstände freizuschalten. Dies ist besonders ärgerlich, wenn man einmal bedenkt, dass viele Spieler bereits 60 Euro für das Spiel und noch einmal 50 Euro für einen Season Pass bezahlen. Bisher hat Entwickler Treyarch jedenfalls noch nicht auf die empörten Fans reagiert.

Was haltet ihr von den Mikrotransaktionen in Call of Duty - Black Ops 4? Zockt ihr das Spiel überhaupt und legt ihr Wert auf die kosmetischen Gegenstände? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!