Wie die "Electronic Arts"-Chefin Laura Miele kürzlich mitteilte, möchte sich das Unternehmen mehr für Frauen in der Videospielbranche stark machen. So sollen auf Wunsch von EA immer mehr Frauen sowohl an der Entwicklung beteiligt, als auch in Spielen selbst eingebunden sein.

Im Interview mit dem Wall Street Journal (via resetera) wurde die EA-Chefin zur Situation der Frauen bei EA befragt. Obwohl Miele im Unternehmen bisher niemals sexistische Vorurteile wahrgenommen habe, werde sie dennoch weiterhin aufmerksam bleiben. Darüber hinaus sei die Chefin stolz darauf, wie sehr sich Mitarbeiterinnen ins Geschäft einbringen würden.

"Wir haben ebenso ein großes Projekt namens „A Diversity Framework“, das wir geschaffen haben, um zu verstehen, wie Frauen in unseren Spielen dargestellt werden", erklärt Miele.

Dabei setze sich das Team mit Fragen auseinander, wie viele weibliche Figuren darin vorkommen und wie viele Dialogzeilen sie haben.

Darüber hinaus freue sich das Unternehmen auch darüber, dass die Spielerschaft geschlechtlich mittlerweile ausgeglichen sei, was vor allem den Smartphone-Spielen und der Sims-Reihe zu verdanken sei. Von diesem Punkt aus könne man den Spielerinnen auch den Einstieg in bisher männlich dominierte EA-Spiele leichter ermöglichen. Das jüngste Beispiel sei Battlefield 5, in dem erstmals auch weibliche Soldaten spielbar sein werden, was viele Spieler wegen vermeintlicher historischer Ungenauigkeit kritisieren.

Miele sei von der Reaktion der Community ein wenig enttäuscht, halte es aber für einen Fortschritt, dass niemand direkt fordere, die Soldatinnen wieder herauszunehmen.

"Das repräsentiert, was viele Spieler wollen - die Option, das Spiel mit einem weiblichen Soldaten zu spielen [...]. Wir stehen dahinter, wie wir das Spiel designt haben und werden es auch so auf den Markt bringen“, sagt die Chefin.

Wie steht ihr zu dem Thema? Freut ihr euch auf Battlefield 5? Fallen euch noch andere Spiele ein, die endlich mal weibliche Verstärkung gebrauchen könnten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!