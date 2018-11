Der Youtuber "Comedy League" hat sich zum diesjährigen Halloween-Fest einer ganz besondere Herausforderung gestellt. Er hat zunächst 151 Schnitzkürbisse bestellt. An sich ist dies schon ein teures und aufwendiges Unterfangen. Noch größer wurde das Ganze, als er Freunde und sich selbst dazu verdonnert hat, die erste Generation von Pokémon in die 151 Kürbisse zu schnitzen.

So soll es mehr als sechs Tage gedauert haben, bis schließlich alle 151 Pokémon in Kürbisform vorhanden waren. Von Bisasam über Kleinstein bis hin zu Mew sind alle klassischen Kreaturen der Pokémon-Reihe vertreten. Der Favorit wird aber ganz klar bei 1:02 Minuten gezeigt. Ditto ist einfach der Hammer in Kürbisform.

Unter seinem Reddit-Post zeigt sich der Schnitzer nun leicht besorgt. Denn einige User haben ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er die Kürbisse im Anschluss auch aufräumen müsse. Aber immerhin soll es in den USA in einigen Städten spezielle Service-Stationen geben, an denen Bewohner ihre alten Kürbisse entsorgen können. Schade, dass die Pokémon am Ende also im Müll landen.