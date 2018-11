Warcraft 3 - Reforged: Remake des Strategie-Klassikers angekündigt

Fans von Echtzeitstrategie dürfen sich tierisch freuen: Im Rahmen der Blizzcon 2018 hat Blizzard mit einem ersten Video Warcraft 3 - Reforged angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage von Warcraft 3 - Reign of Chaos, die vor allem grafisch ein zeitgemäßes Upgrade erhält.

Warcraft 3 - Reforged: Spielszenen aus dem Remake

Warcraft 3 - Reforged, so betont Blizzard bei der Ankündigung, ist kein einfaches Remastered. Stattdessen handelt es sich um ein komplettes Remake, welches von Grund auf neu entwickelt wurde. Neben der deutlich verbesserten Grafik wird die Neuauflage zudem von Anfang an in das Battle.net aufgenommen und unterstützt sämtliche sozialen Funktionen des Clienten.

Inhaltlich gibt es derweil das komplette "Warcraft 3"-Paket, sprich alle Kampagnen von Warcraft 3 - Reign of Chaos und Warcraft 3 - The Frozen Throne sind enthalten. Das bedeutet 62 Missionen, neu aufgenommene Dialoge, sowie vier Stunden Zwischensequenzen, die Blizzard ebenfalls optisch überarbeitet. Außerdem ist der Mehrspieler-Modus mitsamt Level-Editor an Bord.

Warcraft 3 - Reforged erscheint voraussichtlich 2019 und wird etwa 30 Euro kosten. Für zehn Euro mehr können Fans die "Spoils of War Edition" vorbestellen, die digitale Inhalte für andere Blizzard-Spiele bereithält.

Der besondere Clou? Das originale Warcraft 3 wird mit Warcraft 3 - Reforged kompatibel sein und weiterhin zukünftige Balance-Updates erhalten. Zudem sollt ihr in der Neuauflage jederzeit via Knopfdruck auf die alte Optik wechseln können.