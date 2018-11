Fallout 76: Großer Livestream mit Ninja und Rick und Morty

Die Beta zu Fallout 76 ist mittlerweile auf allen drei Plattformen angekommen. Kurz vor der Veröffentlichung stürzt sich auch Bethesda selbst noch einmal ins Geschehen und lässt Ninja, Logic und Rick und Morty die Postapokalypse erkunden.

Fallout 76: Live-Action-Trailer zur Mehrspieler-Apokalypse

Der beliebteste Streamer der Welt, ein Rapper und ein überaus erfolgreiches Animationsduo: Auf dem ersten Blick klingt der kommende "Fallout 76"-Stream von Bethesda nach jeder Menge Chaos. Ob die vier gemeinsam das Appalachen-Ödland überstehen und ob sich Rick und Morty benehmen können, erfahrt ihr in der bevorstehenden Woche.

Am kommenden Donnerstag, dem 9. November, um 3 Uhr Morgens geht die kuriose Livestream-Party los. Übertragen wird die Sendung via Twitch und Mixer.

Wer den Livestream aufgrund anderweitiger Verpflichtungen nicht beiwohnen kann, muss sich keine Sorgen machen. Laut Bethesda wird es am Folgetag eine Aufnahme auf den Videokanälen geben.

Aktuell befindet sich Fallout 76 offiziell noch in der Beta, die allen Vorbestellern zur Verfügung steht. Die Vollversion erscheint am 14. November für PC, Xbox One und PlayStation 4.