Neuerscheinungen: Diese Spiele könnt ihr ab Kalenderwoche 46 spielen

Jetzt kommt es Schlag auf Schlag: In der zweiten vollen Novemberwoche legen einige Hersteller noch einmal einen Gang zu und veröffentlichen ein paar echte Hochkaräter. Manch einer davon könnte sogar ein Anwärter auf das "Spiel des Jahres" werden.

Hitman 2 | 13. November

PC / PS4 / Xbox One

Der wohl talentierteste und kreativste digitale Auftragsmörder meldet sich zurück. In Hitman 2 kehrt Entwickler io Interactive dem Episodensystem des Vorgängers den Rücken und liefert von Anfang an ein komplettes Inhaltspaket. Mit Miami, Kolumbien, Hawke's Bay, Mumbai, Whittleton Creek und der Insel Sgàil stehen sechs Einsatzorte zur Verfügung, an denen ihr euch als Agent 47 frei austoben dürft. Praktisch: Wer den Vorgänger besitzt, kann dessen Missionen auch im Nachfolger mit ein paar Verbesserungen spielen.

Jetzt Hitman 2 bei Amazon bestellen*

Spyro Reignited Trilogy | 13. November

PS4 / Xbox One

Nach Crash Bandicoot aus dem Vorjahr, macht sich nun ein weiterer Bekannter der "PlayStation 1"-Zeit auf den Weg in die Moderne. Mit der Spyro Reignited Trilogy bringt Activision den lila Drachen und seine Abenteuer als komplettes Remake auf die PlayStation 4 und Xbox One. Enthalten sind die drei Spiele Spyro the Dragon, Spyro 2 - Gateway to Glimmer und Spyro 3 - Year of the Dragon, welche vor allem visuell ein paar Stufen angehoben wurden.

Jetzt Spyro Reignited Trilogy bei Amazon bestellen*

Fallout 76 | 14. November

PC / PS4 / Xbox One

Tschüss Singleplayer, Hallo Multiplayer: Mit Fallout 76 wagt sich die Endzeitreihe erstmals ins Online-Zeitalter. Zusammen mit anderen Spielern könnt ihr das Appalachen-Ödland im Jahr 2102 erkunden, sprich gerade einmal 25 Jahre nach den Atomexplosionen. Als Überlebender der Vault 76 ist es nun eure Aufgabe, die USA wieder zu besiedeln und aufzubauen. Dafür greift ihr auf das aus Fallout 4 bekannte Herstellungs- und Bausystem zurück, um nach und nach den US-Bundesstaat West Virginia zu erkunden.

Jetzt Fallout 76 bei Amazon bestellen*

Underworld Ascendant | 15. November

PC

26 Jahre nach Ultima Underworld wagt sich Underworld Ascendant an die geistige Fortsetzung. Im Action-Rollenspiel dürft ihr euch wie im PC-Klassiker in einer Fantasiewelt voller Gefahren frei austoben. Laut den Entwicklern ist vor allem Experimentierfreude gefragt, denn die Umgebung soll dynamisch auf eure Entscheidungen reagieren und zahllose Vorgehensweisen erlauben.

Pokémon - Let's Go, Pikachu & Let's Go, Evoli | 16. November

Switch

Es ist das erste große Pokémon-Spiel für Nintendo Switch und ein wenig anders als ihr es von den Handhelds gewohnt seid. Pokémon - Let's Go, Pikachu & Let's Go, Evoli ist im Kern eine Fortführung von Pokémon Go, die sowohl Neueinsteiger als auch Veteranen abholen möchte. In der Kanto-Region werdet ihr entweder von Pikachu oder von Evoli auf Schritt und Tritt begleitet, während ihr Stück für Stück euren Pokédex vervollständigt, wobei die traditionelle Fangmethode der Go-Mechanik weicht. Zudem dürft ihr im Laufe des Spiels gegen verschiedene Meistertrainer antreten.

Jetzt Pokémon - Let's Go, Pikachu & Let's Go, Evoli bei Amazon bestellen*

Civilization 6 | 16. November

Switch

Nur noch die eine Runde und Zack! - Zug verpasst. Mit Civilization 6 wagt sich Entwickler Firaxis mit der Rundenstrategie-Reihe auf Nintendo Switch. Inhaltlich erwartet euch das komplette Taktikpaket inklusive vier Szenario-Paketen. Auf dem Konsolen-Hybriden gibt es jedoch hingegen keinen Online-Mehrspielermodus. Partien gegen andere Spieler können nur lokal ausgefochten werden.

Jetzt Civilization 6 bei Amazon bestellen*

Die Sims 4 - Werde berühmt | 16. November

PC

Die Addon-Flut für Die Sims 4 lässt nicht nach. Mit "Werde berühmt" können eure Sims zu Schauspielerstars oder zu erfolgreichen Influencern werden, die keinen roten Teppich auslassen. Nebenbei darf sich glamourös gekleidet und mit VIP-Stars die Nacht durchgemacht werden.

Jetzt Die Sims 4 - Werde berühmt bei Amazon bestellen*

Da ist sie wieder: Die berühmte Qual der Wahl. In dieser Woche stehen so einige potenzielle Hit-Kandidaten bereit, die euch entweder spielerische Freiheit gewähren, auf einen Nostalgie-Trip mitnehmen oder schlicht neue Möglichkeiten bieten. Für welches Spiel entscheidet ihr euch? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!