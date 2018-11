Fortnite: Der Würfel ist explodiert

Während eines "In-Game"-Events im "Battle Royale"-Giganten Fortnite ist der geheimnisvolle, lilafarbene Würfel explodiert, der in der vergangenen Season für ordentlich Spekulationen innerhalb der Community gesorgt hat. Das Verschwinden des mysteriösen Objektes bietet allerdings nun erneut viel Stoff für Debatten über zukünftige Neuerungen des Spiels.

Auch für die Zombies der aktuellen Season zeigte sich der lila Würfel verantwortlich:

Der Würfel, welcher seit August 2018 Teil der Fornite-Karte war und von der Community liebevoll "Kevin" genannt wird, rollte seit seinem Auftauchen quer über die virtuelle Landschaft und hinterlies dabei lila Spuren auf dem Boden, bis er dann einige Wochen später im Loot Lake zum Stillstand kam. Auch für das Erscheinen diverser Monster während des "Fortnitemares Halloween Event" zeigte sich der riesige Würfel verantwortlich.

Wie die Kollegen von Kotaku allerdings nun berichten, begann der Würfel zum Ende des Events plötzlich zu pulsieren und sich wild zu drehen, bevor er explodierte und anwesende Spieler in ein in weiß gehülltes Paralleluniversum katapultierte. Ein Video dazu seht ihr hier auf YouTube.

Unmittelbar danach fanden sich die Spieler auf einer Insel im Loot Lake wieder, wo diese offenbar auch ein jähes Ende fanden und den Bildschirmtod starben. Danach sei das Spiel abgestürzt. Was das Ganze zu bedeuten hat, ist derzeit noch unbekannt. Epic Games hat den Spielern im Vorfeld via Twitter ausdrücklich empfohlen zum Ende des Fortnitemares Halloween Event eingeloggt zu sein. Findige Spieler vermuteten dahinter bereits das Ende von "Kevin". Dataminers fanden darüber hinaus den Würfel-Codenamen "Schmetterling" im Programmcode des Spiels. Ihr dürft also gespannt darauf sein, was möglicherweise aus dem Würfel "hervorgehen" wird.

Habt ihr das Ende des Würfels vielleicht sogar live miterlebt? Was wird die Fortnite-Spieler eurer Meinung nach nun erwarten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!