Seit fast drei Jahren ist Rainbow Six - Siege jetzt auf dem Markt, doch noch immer erfreut sich der Taktik-Shooter großer Beliebtheit. Jetzt soll das Spiel auch den asiatischen Raum erobern – doch das bedeutet offenbar, dass Spieler weltweit gewisse Abstriche machen müssen.

Sehenswert: der Trailer zu Rainbow Six - Siege: Outbreak

„Wir bereiten Rainbow Six - Siege gerade für die Expansion in asiatische Territorien vor. Damit das gesetzeskonform abläuft, werden wir einige Anpassungen an unseren Maps und Icons vornehmen. Keine dieser Änderungen wird sich auf das Gameplay auswirken“, so versichert Ubisoft in seiner englischsprachigen Ankündigung. „Wir verändern die Optik, werden aber nicht das Rainbow Six - Siege aufs Spiel setzen, das ihr heute kennt.“

In einigen Bildern zeigt der Entwickler und Publisher beispielhaft, auf Änderungen welcher Natur ihr euch wohl gefasst machen müsst:

Mit seinen Anpassungen möchte Ubisoft auch den sehr strengen Vorgaben etwa des chinesischen Kulturministeriums gerecht werden, weshalb der Entwickler markante Symboliken aus Rainbow Six - Siege entfernen möchte – darunter solche, die mit Gewalt, Glücksspiel und Sex zu tun haben.

Klingt bekannt? Einige erinnern sich möglicherweise, dass selbst vergleichsweise harmlose Spiele wie World of Warcraft mitunter stark für den chinesischen Markt zensiert werden mussten. Auch diverse „Battle Royale“-Spiele sahen sich dort im vergangenen Jahr durch potenzielle Verbote gefährdet.

Statt nun eine separate Version von Rainbow Six - Siege für asiatische Gefilde anzulegen, möchte Ubisoft eine einzige Version des Spiels fortführen, was bedeutet, dass sich alle Spieler mit der Zensur werden anfreunden müssen. Der Grund ist ganz einfach, wie Ubisoft erklärt:

„Indem wir an einer einzigen, globalen Version des Spiels arbeiten, müssen wir alles nur einmal erledigen. [...] Das erlaubt uns als Entwickler, agiler zu sein und Probleme schneller anzugehen. [...] Zusätzlich können wir garantieren, dass alle zukünftigen Änderungen den globalen Regularien entsprechen.“

Was haltet ihr von den Plänen Ubisofts mit Blick auf die asiatische Veröffentlichung von Rainbow Six - Siege? Können Änderungen dieser Natur dafür sorgen, dass ihr das Interesse an einem Spiel verliert? Teilt eure Meinung mit uns in den Kommentaren!