Mit dem kürzlich veröffentlichten "Wild Hunter"-Update für das Survival-Spiel SCUM könnt ihr ab sofort selbst entscheiden, wie lang der Penis eures Charakters sein soll. Wer hier auf Größe setzt, zieht in anderen Bereichen jedoch den Kürzeren. Abseits davon bringt der Patch neue Items und Crafting-Möglichkeiten, Balancing-Verbesserungen und Bug-Fixes mit sich.

Welche Gefahren euch in SCUM erwarten, seht ihr im Trailer:

SCUM setzt vor allem mit dem ausgeklügelten Stoffwechselsystem auf Realitätsnähe. Eine Funktion, die sich künftig noch stärker auf euren Charakter auswirken soll, sodass falsche Ernährung sogar zu einem Herzinfarkt führen kann.

Zwar wurde dieses Feature mit dem "Wild Hunter"-Update noch nicht implementiert, dafür dürft ihr ab sofort die Größe eurer Genitalien bestimmen. Der Standardwert liegt hierbei bei zehn Zentimetern und ist mit den euch zur Verfügung stehenden Attributspunkten verbunden.

Wollt ihr euren Charakter also mit einem größeren Geschlechtsorgan ausstatten, kostet euch dies Punkte, die ihr anderenfalls in wichtige Attribute wie Geschicklichkeit oder Intelligenz investieren könntet. Besitzer des Supporter Packs von SCUM erhalten hingegen einen etwa fünf Zentimeter längeren Penis, ohne mit dem Abzug von Attributspunkten rechnen zu müssen.

Dabei ist SCUM übrigens nicht das erste Spiel, das euch die Größe eures Geschlechtsorgans festlegen lässt. Auch in Conan Exiles könnt ihr, je nach Geschlecht, die Brustgröße oder Penislänge eures Charakters anpassen.

Diese Features liefert das "Wild Hunter"-Update noch:

stellt Bögen und Pfeile her

pfählt zur Abschreckung die Köpfe eurer gescheiterten Widersacher

craftet euch Kopfbedeckungen aus erlegten Wildschweinen und Ziegen

stellt Halsketten her, die mit Zähnen oder Ohren geschmückt sind

sorgt für musikalische Unterhaltung mithilfe einer Gitarre, eines Banjos oder einer Mundharmonika

Abseits dieser Neuerungen, nahmen sich die Entwickler auch des Balancings und einiger Fehler an. Die Liste aller Änderungen findet ihr auf Steam.

SCUM wurde am 29. August 2018 im Early Access auf Steam veröffentlicht. Was haltet ihr von der neuen Anpassungsmöglichkeit? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren oder auf Facebook mit!