Bethesda verlängert die Beta-Phase von Fallout 76 ein weiteres Mal. Spieler aller Plattformen, die einen Beta-Zugang zum Spiel haben, bekommen zwei weitere Termine spendiert, bei denen sie das Spiel testen können. Zudem sind bereits erste Mods zum Spiel im Umlauf.

Fallout 76 - Das müsst ihr wissen:

"Xbox One"-Spieler konnten schon etwas früher durchs Multiplayer-Ödland streifen, während die Beta-Phase für PC- und "PlayStation 4"-Spieler erst Anfang November begann. Da es dabei auf vielen PCs zu Problemen kam, wurden nachfolgende Termine verlängert. Heute ist die Beta-Phase nach bisherigem Plan offiziell beendet.

Zum Glück für alle Fans gab Bethesda allerdings per Tweet auf der offiziellen Twitter-Seite bekannt, dass es weitere Termine geben wird:

Thank you to everyone who joined us this weekend on the #Fallout76 B.E.T.A. Our final session schedule is now available.



See you Tuesday! pic.twitter.com/hCEt6c3I0i — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) 5. November 2018

Am 6. und 8. November können Spieler aller Plattformen mit einem Zugang also nochmals mehrere Stunden probezocken. Übersetzt in Zentraleuropäische Zeit heißt das für den 6. November, dass ihr im Zeitraum von 19 Uhr bis 21 Uhr Zugang bekommt. Am 8. November startet die Beta in Deutschland um 20 Uhr und läuft bis 2 Uhr in der Nacht.

Interessant ist auch die Tatsache, dass die ersten Mods für Fallout 76 bereits bei Nexusmod zur Verfügung stehen. Bethesda kündigte in der Vergangenheit bereits an, dass Fallout 76 Modding unterstützen wird, jedoch sei das nicht vor 2019 geplant.

Wie Eurogamer von einem der Modder erfuhr, sei dafür dementsprechend nicht der klassische Weg gewählt worden, sondern der Umweg über Tools für Fallout 4. Das sei deswegen möglich, weil "der Kern von Fallout 76 im Grunde identisch mit dem von Fallout 4" sei, wie einer der Tüftler verriet.

Für alle, die bisher keine Zeit hatten oder die Termine verpasst haben, gibt es jetzt also noch einmal die Möglichkeit, ausgiebig zu spielen. Ist jemand von euch in der Beta am Start? Schreibt es uns in die Kommentare und sagt uns, was ihr von dem Spiel haltet!