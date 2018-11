Bugs, Glitches und generell Fehler im Programmcode eines Spiels mag niemand, zumal sie meistens den Spielspaß erheblich mindern oder im schlimmsten Fall ein Videospiel sogar unspielbar machen. Wir wiederholen: Niemand mag das. Es sei denn ...

... das Resultat sind breakdancende Cowboys. Ja, richtig gelesen: Cowboys, die Breakdance tanzen. Ort des Geschehens ist Red Dead Redemption 2. Wo auch sonst? Nicht nur ist Rockstars jüngstes Werk gerade äußerst angesagt und wird somit von vielen, vielen Leuten bis in den letzten Winkel erforscht, was ständig neuen Unfung zu Tage fördert, auch ist es erst seit kurzem auf dem Markt und ist mit Sicherheit noch Lieferant für eine wahre Flut an Fundstücken. So wie dieses hier:

Wie es scheint, wurde an dieser Stelle (in der Nähe des dritten Camps) kurzerhand die Gravitation außer Kraft gesetzt. Während Arthur sich am Wasser entlang bewegt, seht ihr einen Mann, dessen Körper sich bedenklich zur Seite neigt. Das sieht schon mal nach einem Moonwalk aus, der die Gesetze der Physik außer Kraft setzt. Damit aber nicht genug!

Während Arthur und Dutch ein paar Worte wechseln, fallen sie schnell von der Vertikalen in die Horizontale, beginnen mit einem sanften Hand Glide und enden schließlich in einem stets schneller werdenden Wirbel, den so wohl noch kein Breakdancer hingekriegt hat.

In einem so großen und detailreichen Spiel ist mit diversen Fehlern zu rechnen. Solange sie von der unterhaltsamen Sorte sind, werden die meisten sicher noch ein Auge zudrücken. Dem Erfolg von Red Dead Redemption 2 tut dies derweil keinen Abbruch. Tatsächlich haben sich am Tag des Verkaufsstarts ungewöhnlich viele Leute krank gemeldet, was meist auf ein popkulturelles Phänomen hindeutet.

Oder auf eine plötzliche Erkältungswelle ...

Seid ihr auch im Spiel unterwegs und habt ihr vielleicht selbst schon die eine oder andere abstruse Aktion gesehen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen! Vielleicht finden sich noch irgendwo breakdancende Pferde.