Red Dead Redemption 2 ist erst seit dem 28. Oktober offiziell erhältlich und stellt bereits jetzt eine Reihe von Rekorden auf. Doch nun sorgt Rockstars Western-Epos für großes Aufsehen in einem bisher noch nicht erschlossenen Milieu. Offenbar schnellen die Suchanfragen nach dem Spiel auf einer Pornowebsite aktuell in rekordverdächtige Höhen.

Das Internet folgt seinem eigenen Kodex und hat damit auch seine eigenen Regeln. Eine dieser "Internetregeln" - Rule34 - besagt: "Wenn es existiert, dann gibt es auch Pornos davon." Dies schließt also keinesfalls die Welt der Videospiele aus.

Wie eine bekannte Pornowebsite nun aus den hauseigenen Statistiken erfahren haben will, sollen die Suchanfragen des Begriffs "red dead" kurz vor und nach dem Release von Red Dead Redemption 2 stark angestiegen sein. Seit Veröffentlichung des Spiels ist eine Steigerung der Suche nach diesem Begriff um satte 731 Prozent zu verzeichnen.

Doch offensichtlich sind nicht nur die Suchanfragen nach dem Spieltitel in die Höhe geschossen. Auch scheint das Spiel die Western-Fantasien der Nutzer beflügelt zu haben, denn die Begriffe "wild west", "cowboy" und "western" können ebenfalls einen starken Anstieg der Suchanfragen verbuchen.

