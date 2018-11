Mit Red Dead Redemption 2 lieferte Rockstar Games ein Western-Epos ab, das abertausende Spieler sehnlichst erwarteten und von Kitikern weltweit in den Himmel gelobt wird. Doch selbst die besten Spiele haben oftmals mit Fehlern zu kämpfen, und davor ist auch Red Dead Redemption 2 nicht gefeit. So liefern sich so manche Cowboys des Wilden Westens nicht nur Breakdance-Duelle vom feinsten, sondern verschwinden offenbar auch einfach aus dem Lager und tauchen erst dann wieder auf, wenn sie Arbeit für den Protagonisten Arthur Morgan haben.

Auf der Suche nach einem der besten Pferde? Im Video seht ihr, wo ihr fündig werdet:

Wenn sich so manche Mitglieder der Van der Linde-Gang nicht im Lager blicken lassen, hat dies weniger damit zu tun, dass sie gerade eigenständige Abenteuer bestreiten. Vielmehr handelt es sich hierbei um einen Bug, an dessen Behebung Rockstar Games momentan arbeitet.

"Wenn ihr die Mission 'Feine Gesellschaft nach Valentine-Art' zu Beginn von Kapitel 2 abgeschlossen habt, die Funktion 'Kontrollpunkt laden' jedoch verwenden musstet, werden Sadie, Jack, John und Abigail nur dann im Camp erscheinen, wenn sie eine Mission für euch haben. Wir sind uns des Problems bewusst und arbeiten zurzeit an einer Korrektur, die im nächsten Title-Update enthalten sein wird", teilt das Entwicklerstudio auf der offiziellen Support-Webseite mit.

Wann das Title-Update erscheinen soll, ist derzeit noch unklar. Um Sadie Adler und die gesamte Marston-Familie in eurem Camp nicht missen zu müssen, habt ihr vorerst leider keine andere Wahl, als die Mission in einem Durchgang abzuschließen, wie Rockstar Games wie folgt erläutert:

"Um in der Zwischenzeit keine Gespräche zu verpassen, müssen die Spieler die Mission 'Feine Gesellschaft nach Valentine-Art' abschließen, ohne den Kontrollpunkt zu laden. Wenn die Spieler einen Teil der Mission nicht erfüllen, sollten sie die Mission aufgeben und neu starten oder einen Speicherpunkt laden, bevor die Mission fehlgeschlagen ist"

Es könnte durchaus sein, dass mit dem ersten Update auch der Goldbarren-Glitch der Vergangenheit angehören wird. Wollt ihr also noch großen Reichtum mit nur wenig Aufwand anhäufen, solltet ihr euch schleunigst an die Arbeit machen.

Red Dead Redemption 2 wurde am 26. Oktober für PS4 und Xbox One veröffentlicht. Vermisst auch ihr einige Gang-Mitglieder in eurem Lager? Teilt uns eure Antwort gerne in den Kommentaren oder auf Facebook mit!