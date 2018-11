Den passionierten Bloodborne-Spielern unter euch wird Lance McDonald schon ein Begriff sein. Dieser ist dafür bekannt, die Spieldatein der SoulsBorne-Spiele nach geschnittenen Inhalten und Gegnern zu durchforsten. Jetzt ist er wieder fündig geworden.

Neben versteckten Geheimnissen, gibt es in Bloodborne auch so einige Bugs und Glitches zu entdecken:

Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass sämtliche Geheimnisse von Bloodborne so langsam ans Licht gekommen sind, schließlich ist das Spiel schon drei Jahre alt. Doch im Code finden sich immer noch versteckte Inhalte, die es doch nicht ins fertige Spiel geschafft haben. So kündigt Lance McDonald auf seinem Twitter-Account ein neues Video an.

Been over a month since my last cut content video so here's a small look at what I'm working on now (it's a cut boss) pic.twitter.com/aYFF7RFwLO — Lance McDonald (@manfightdragon) 5. November 2018

Es ist schon über einen Monat her, dass ich mein letztes Video mit geschnittenen Inhalten hochgeladen habe. Hier gibt es deshab einen kleinen Vorgeschmack auf das, woran ich gerade arbeite. (Es ist ein geschnittener Boss.)

Wenn ihr von Lance McDonald noch nichts gehört habt, solltet ihr einmal auf seinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Dort gibt es einige Videos, in denen ihr sehen könnt, welche Gegner und Orte es nicht in die SoulsBorne-Spiele geschafft haben. Manchmal macht er diese sogar in ganz anderen Spielen, wie Beispielsweise GTA 5 begehbar.

Freut ihr euch schon auf das fertige Video, das zeigt, wie der geschnittene Boss in Aktion aussieht, oder ist euch Bloodborne mittlerweile egal geworden? Schreibt es uns in die Kommentare!