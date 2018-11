Diablo Immortal: Aktienkurs von Blizzard fällt nach Ankündigung

Activision Blizzard hat es nicht leicht seit der Ankündigung von Diablo Immortal. Erst der Aufschrei der Fans und die Meldung über den offenbar nicht ganz unproblematischen Entstehungsprozess von Diablo 4. Jetzt kommt die nächste schlechte Neuigkeit: Der Aktienkurs von Activision Blizzard ist offenbar in Folge des BlizzCon-Fiaskos stark gesunken.

Mit Verweis auf Zahlen des Finanzunternehmens Cowen & Company berichtet GameRant vom Sturz der "Activision Blizzard"-Aktien. Demnach sei der Wert der Papiere gestern um sieben Prozent gefallen, von 68,99 Dollar auf 64,34 Dollar. Das Unternehmen führt den Sturz direkt auf die Ankündigung von Diablo Immortal auf der diesjährigen BlizzCon vor wenigen Tagen zurück und sieht es problematisch, das Spiel Fans im Westen schmackhaft zu machen.

Die Entwicklung von Diablo Immortal wurde zum chinesischen Mobile-Entwickler NetEase ausgelagert. Ob das Spiel auf Nutzerwünsche westlicher Spieler zugeschnitten ist, die bisher wohl die Kernzielgruppe von Diablo-Spielen darstellten, bleibt abzuwarten. Geht es nach Mark Kern, einem ehemaligen Blizzard-Mitarbeiter, verfehlt dessen damaliger Arbeitgeber die Wünsche von Spielern generell:

Since I was producer on Diablo 2, a lot of people have been asking for my thoughts on the whole "Diablo Immortal" fiasco. I hate to say it, but what you are seeing is Blizzard not understanding gamers anymore.