Tamagotchis sind Elektronikspielzeuge, die euch vor die Aufgabe stellen, euch um euer virtuelles Haustier zu kümmern. Kürzlich wurde auf der Pokémon-Fanpage serebii.net ein Bild geleakt, das das Pokémon Evoli als Haustier in einem Tamagotchi zeigt.

In den 90er Jahren erfreuten sich die kleinen Tamagotchis großer Beliebtheit. Viele Kinder und Jugendliche kümmerten sich rührend um virtuelle Küken und anderes Getier, das Bedürfnisse wie essen, schlafen und trinken hatte. Es erschienen während der Blütezeit des Tamagotchi zahlreiche Varianten des Spiels.

Wie die Webseite Serebii.net berichtet, wurde kürzlich ein Bild von einer Kollaboration von Tamagotchi und Pokémon geleakt. Das Bild sei auf diversen japanischen Pokémon-Seiten geteilt worden. Darauf zu sehen ist eine Tamagotchi-Version mit dem Pokémon Evoli als Pflegekind, welches angeblich derzeit produziert wird. Laut Serebii entwickelt sich das Pokémon je nach eurer Fürsorge in eine von acht Evolutionsformen. Das Tamagotchi soll angeblich in zwei verschiedenen Farbschemata erscheinen, in braun und in bunt:

Serebii Update: Unconfirmed sell sheet potentially reveals a special Eevee & Tamagotchi collaboration. Details @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/HnNFBFjorp — Serebii.net (@SerebiiNet) 6. November 2018

Nicht bestätigter Verkaufszettel zeigt eventuell eine spezielle Kollaboration zwischen Evoli und Tamagotchi.

Die Echtheit dieses Leaks ist bislang also ungewiss.

Hattet ihr ein Tamagotchi und würdet ihr euch eine Pokémon-Version des virtuellen Haustieres zulegen? Wir sind gespannt, ob ihr das Gerücht für wahrscheinlich haltet. Schreibt uns eure Ansichten dazu in die Kommentare.