In Pokémon - Let's Go, Evoli & Let's Go, Pikachu! kehren auch die starken Mitglieder der so genannten Pokémon Liga zurück. Im neuen Trailer zum Spiel seht ihr deren frischen Look.

Pokémon - Let's Go: So sehen die Top Vier nun aus!

In Pokémon - Let's Go, Evoli & Let's Go, Pikachu! kehrt ihr in die Spielregion Kanto zurück, welche mitsamt ihrer Einwohner grafisch stark überarbeitet wurde. Auch die bereits aus Pokémon - Blaue Edition und Pokémon - Rote Edition bekannten Mitglieder der Pokémon Liga - die so genannten "Top Vier" - sind wieder mit von der Partie: Lorelei, Bruno, Agathe und Siegfried treten mit einem neuen Äußeren auf.

(Quelle: pokemon.gamespress)

Der neue Trailer zeigt zudem allerhand Gameplay und coole Artworks anderer bekannter Figuren.

Das Spiel soll am 16. November für Switch erscheinen. Was haltet ihr von dem neuen Äußeren der Top Vier und werdet ihr euch das neue Pokémon-Spiel für eure Nintendo-Konsole holen? Lasst uns eure Meinung in der Kommentarspalte da!