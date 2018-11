Das am 23. Oktober 2013 für PC veröffentlichte Action-Rollenspiel Path of Exile erschien bereits vor gut einem Jahr für Xbox One. Zurecht dürften sich also einige PS4-Besitzer gefragt haben, ob sich denn auch eine Fassung für ihre Konsole in Entwicklung befindet. Jetzt gibt es endlich die Antwort: Path of Exile soll noch im Dezember dieses Jahres für PS4 erscheinen.

Diese Inhalte erwarten euch mit der PS4-Fassung:

Path of Exile gilt bei zahlreichen Rollenspiel-Fans als gelungene Alternative für all diejenigen, die mit dem Spielerlebnis von Diablo 3 nicht viel anfangen können. Grund hierfür ist vor allem der komplexe und gigantische Skill-Tree und damit die Möglichkeit, den eigenen Charakter auf vielfältige Art und Weise auszubauen.

Wie ihr auch im obigen Video sehen könnt, erwarten euch mit der Veröffentlichung der PS4-Version unter anderem sieben unterschiedliche Charakterklassen mit jeweils drei Unterklassen sowie kombinierbare Gems, mit denen ihr eure Fähigkeiten weiter individualisieren könnt.

Wie Grinding Gear Games auf der offiziellen Website verkündet, soll die PC-Fassung am 7. Dezember mit einer neuen, kostenlosen Erweiterung ausgestattet werden. Details zu dem Add-On sind bislang zwar kaum bekannt, dafür verspricht das Entwicklerstudio, dass auch die Konsolenversionen im Laufe des Dezembers auf den neuesten Stand gebracht werden sollen.

Was sagt ihr zu der Veröffentlichung von Path of Exile auf PS4? Freut ihr euch auf das kostenlose Rollenspiel oder habt ihr im Dezember andere Spiele im Blickfeld? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!