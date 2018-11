Im Rahmen einer Pressekonferenz auf der BlizzCon 2018 sprach Allen Adham, Produzent bei Blizzard, zum Thema Mobile-Gaming. Dabei merkte er unter anderem an, dass alle Marken des Unternehmens derzeit in mobilen Spielen umgesetzt werden.

Starcraft als Mobile-Game: Könnt ihr euch das vorstellen?

Es war einer der großen Aufreger der letzten Tage: Auf der BlizzCon 2018 stellten Blizzard nicht - wie von vielen Fans gehofft - erstmals Diablo 4 vor, sondern präsentierten den wenig begeisterten Gästen der Messe das Mobile-Game Diablo Immortal.

Was vielen der wütenden Fans nun wohl zusätzlich sauer aufstoßen wird: Auch andere Marken aus dem Hause Blizzard würden derzeit in mobilen Spielen verarbeitet, wie das Unternehmen in einer Pressekonferenz auf der Messe verkündete:

(Quelle: YouTube, 리뷰빌런 하텍)

So heißt es vom Blizzard-Produzenten Allen Adham:

Viele von uns sind in den letzten Jahren davon weggekommen, hauptsächlich am Desktop zu spielen und verbringen viele Stunden auf mobilen Geräten. Wir haben derzeit einige unserer besten Entwickler am Werk, neue Mobile-Games über all unsere Marken hinweg zu produzieren.

Manche der Spiele würden – wie Diablo Immortal – von externen Studios realisiert. Viele wiederum vollständig im eigenen Haus. In welcher Form IPs wie Warcraft, Starcraft, Overwatch und Co. auf mobile Geräte kommen sollen, ist derweil noch unklar.

Nach der Ankündigung von Diablo Immortal rutschten die Aktion von Blizzard nach unten und Informationen kamen in Umlauf, dass der Entwicklungsprozess von Diablo 4 nicht reibungslos abläuft. Es bleibt abzuwarten, wie das Unternehmen taktisch und strategisch vorgeht, um dem aktuellen Negativkurs entgegenzusteuern.

Dass Fans von Diablo sich nicht über Immortal freuen, kann man nachvollziehen. Das Außmaß der Aufregung ist allerdings ganz schön überzogen, findet ihr nicht auch? Wie reagiert ihr darauf und was sagt ihr dazu, dass sogar weitere Marken auf Mobile kommen sollen? Sagt es uns in den Kommentaren!