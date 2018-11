Hitman 2: Das sind die ersten Wertungen

Während Hitman 2 nächste Woche Dienstag erscheint, hat sich die Fachpresse die neue Auftragsreihe von Agent 47 bereits zu Gemüte geführt. Offenbar konnte die zweite Staffel nicht jeden vollständig überzeugen, wofür die Durchschnittswertung von 79 Punkten bei Metacritic spricht.

Macht die Welt zu eurer Waffe!

So bekam Hitman 2 die beste Wertung mit 90 Punkten von Slant Magazine, die das Spiel wie folgt beschrieb: „Auch wenn die aufwendigen Details, das exzellente Writing und die Welt voller Möglichkeiten innerhalb lebhafter Level nur das verfeinern, was zuvor kam, so ist es doch so, weil IO Interactive das, was sie in Hitman vor fast 20 Jahren anstrebten, so gut wie perfektioniert hat.“

Der Aspekt, das Hitman 2 sich abgesehen von ein paar Verbesserungen vom Vorgänger kaum unterscheidet, wurde bei den anderen Magazinen deutlich negativer aufgefasst. So schrieb Gameblog.fr in seiner 70er-Wertung: „Hitman 2 versucht nicht, die Formel des vorherigen Spiels zu revolutionieren. (...) Es ist in der Tat eine großartige Mordsimulation, auch wenn das Spiel Vergleich zu seinem Vorgänger gameplaytechnisch nicht viel mehr zu bieten hat und sich ein bisschen wie eine „1.5 Version“ anfühlt.“

Der Rest der Wertungen tendiert ähnlich wie wir zu einer 80er-Wertung. Auch wir lobten das Spiel im Test wegen seiner wunderschönen Schauplätzen und spielerischen Freiheiten, kritisierten im Gegenzug aber die wenigen Neuerungen.

Freut ihr euch auf Hitman 2? Überraschen euch die Wertungen oder habt ihr damit gerechnet? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!